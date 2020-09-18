В Южно-Сахалинске депутат швырнул в россиянку стакан с кофе

Руслан Тен заявил, что женщина едва не наехала на его сына.

В Южно-Сахалинске Сахалинской области местный депутат швырнул в россиянку стакан с кофе. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Подъем". Они опубликовали ролик с участием парламентария городской думы Руслана Тена. По словам героя событий, местная жительница "на огромной скорости" едва не наехала на его ребенка.

Я схватил сына и попытался потащить за собой через проезжую часть парковки, но понял, что не успеваю, поэтому оттолкнул сына в обратном направлении Руслан Тен, депутат

На кадрах видно, что машина женщины медленно заезжает на парковку. Автомобиль повернул прямо перед сыном депутата. Тен увидел это и подошел к припаркованным иномаркам. Водительница направилась к торговому центру. В этот момент парламентарий бросил в не стакан. Пострадавшая попыталась развернуться и пойти в другую сторону, но Тен преградил ей дорогу. На этом видеозапись оборвалась.

Жительница Южно-Сахалинская рассказала журналистам, что сын тена сам подбежал к ее машине, но ей удалось вовремя затормозить. Отец ребенка начал кричать на нее, обзывать и угрожать расправой.

На Сахалине обрушился балкон с двумя пенсионерками.

Фото и видео: Telegram-канал "Подъем"