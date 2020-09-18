Женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На Сахалине обрушился балкон с двумя пенсионерками. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "112". Очевидцы рассказали, что трагедия произошла в городе Корсаково, когда две пожилые женщины вышли на балкон, чтобы выпить кофе. Они упали на землю вместе с балконной плитой.

На данный момент известно, что обрушение произошло на уровне третьего этажа. Обе пострадавшие остались живы. Они госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, что аналогичный случай произошел в мае 2017 года. Балкон с пенсионеркой обрушился в Пензе. Женщина выжила, но получила перелом позвоночника.

Появились фотографии из квартиры, в которой сын до смерти забил мать табуреткой.