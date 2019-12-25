Появились фотографии из квартиры, в которой сын до смерти забил мать табуреткой

После убийства тело женщины завернули в ковер и вынесли на балкон.

В понедельник, 24 августа, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о пропаже своей пожилой матери. Как оказалось, пенсионерка не исчезла, а была убита в своей квартире на улице Корнея Чуковского. В распоряжении Piter.TV появились фотографии с места происшествия.

Тело женщины с закрытой черепно-мозговой травмой нашли на балконе, оно было завернуто в ковер. По подозрению в совершении преступления задержали сына убитой. По версии следствия, между родственниками произошел конфликт, в ходе которого сын схватил табуретку и ударил ей по голове своей матери. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.

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Фото: Piter.TV