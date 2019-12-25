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В Петербурге пьяная медсестра психбольницы напала с ножом на бывшего мужа
Сегодня, 10:04
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пьяная медсестра психбольницы напала с ножом на бывшего мужа

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Мужчина пытался прикрыть экс-возлюбленную, заявив, что его травмировал неизвестный на улице.

В воскресенье, 23 августа, в полицию Петербурга поступила информации о ножевом ранении 35-летнего мужчины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, на него на улице напал неизвестный и ударил ножом. Однако эта версия оказалась ложной. Стражи порядка выяснили, что мужчина пытался прикрыть бывшую жену, которая работает медсестрой в одной из городских психбольниц.

Позже женщина сама пришла в полицию и созналась, что во время пьяной ссоры ударила своего экс-возлюбленного ножом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что упавшая с четвертого этажа на Стахановцев незнакомка умерла в больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, пьяная ссора, удар ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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