В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении в Афины скульптур Парфенона

Кириакос Мицотакис рассказал о том, что наследие страны вернется из Британского музея.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, как и подавляющее большинство государств - членов данной культурной организации, поддержали требование Афин о возвращении из Британского музея в Лондоне в столицу Греции шедевров Парфенона. Соответствующей информацией глава местного правительства поделился в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Рад сообщить, что в наших длительных и постоянных усилиях по воссоединению скульптур Парфенона в Греции мы получили поддержку ЮНЕСКО. Сколько бы времени это ни заняло, в конце концов вернутся домой. Кириакос Мицотакис, премтер-министр Греции

Напомним, что в мае 2022 года министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала раздробление единого комплекса афинского храма Парфенон "нравственным и культурным преступлением". Власти Греции выразили готовность к работе с британскими коллегами по вопросу возвращения шедевров древнегреческого храма, которые пока что находятся в музее в Лондоне.

Премьер Греции предупредил Турцию о недопустимости ставить под вопрос ее суверенитет.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций