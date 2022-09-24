Премьер Греции предупредил Турцию о недопустимости ставить под вопрос ее суверенитет

Кириакос Мицотакис рассказал о "странной привязанности" Анкары к Афинам.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил Турцию о недопустимости ставить под вопрос ее государственный суверенитет. Речь идет о принадлежности островов в акватории Эгейского моря. Об этом чиновник сообщил коллегам на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эксперт пояснил, что намерения изменить территорию Греции является "красной линией" для Афин.

Турция, кажется, имеет странную одержимость моей страной. Язык, которым она говорит, становится все более настроенным на войну. Они грозят, что Турция придет ночью в мою страну, если примет такое решение. Это язык агрессора, а не миротворца. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Кириакос Мицотакис пояснил, что Анкара угрожает Афинам в том случае, если Греция решит использовать независимое право в отношении расширения с шести до 12 морских миль территориальных вод. В 2021 году Турция пыталась оспорить суверенитет Греции над большими островами Хиос и Родос. Премьер напомнил о том, что контроль над этими землями был установлен международными договоренности сто лет назад. Действия Турции в Афинах считают подрывом региональной стабильности в Восточном Средиземноморье.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций