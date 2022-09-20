Эрдоган: Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16

Анкара рассказала о единственной проблеме в контактах с Вашингтоном.

Турция "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16. Соответствующее заявление глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сделал в эфире местного телеканала PBS. Политик напомнил журналистам о том, что лидер белого дома Джо Байден дал обещание Анкаре решить данный вопрос с предоставлением боевых самолетов. Глава Турции отметил, что его коллега смотрит на ситуацию положительно. В частности, турецкая делегация встречалась с представителями республиканской партии США, которые также позитивно смотрят на сделку.

Мы будем заботиться о себе. Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция… Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик добавил, что в остальном у Анкары нет проблем в отношениях с Вашингтоном. Ранее власти США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки страны российских систем противовоздушной обороны С-400.

Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour