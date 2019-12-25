Эрдоган пожелал, чтобы российская агропродукция дошла до нуждающихся стран

Глава Турции рассказал о необходимости помочь развивающимся странам мира.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пожелал, чтобы российская сельскохозяйственная продукция дошла до нуждающихся стран. В настоящее время в Анкаре работают над выходом агропродукции РФ на глобальную арену. Соответствующей информацией глава государства поделился в эфире американского телеканала PBS. Политик заметил, что если страны добьются успеха в этом направлении, то страны с низким уровнем развития получат продукты питания.

…Сейчас новый этап, открытие товаров России для всего мира. Конечно, мое единственное желание здесь - обеспечить отправку продукции отсюда не в развитые, а в слаборазвитые страны. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских агропродуктов и удобрений на экспорт, а также о содействии Москвы по вывозу украинского зерна из морских портов Черного моря.

Президент Турции Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour