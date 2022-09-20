Президент Турции Эрдоган: Путин стремится скорее закончить кризис на Украине

Глава Турции рассказал о соглашении по обмену военнопленных.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится быстрее закончить украинский кризис. Политик в эфире американского телеканала PBS призвал киевский режим "быть в одном понимании" с Москвой. Гость шоу напомнил журналистам о том, что встречался с главой РФ на полях саммита ШОС в Узбекистане.

Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие… Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства уточнил, что в настоящее время делаются технические измерения по соглашению об обмене военнопленными. Эрдоган добавил, что за счет него стороны "Достигнут хорошего развития". Также эксперты из Анкары подробно рассматривают вопрос выхода сельскохозяйственной продукции из морских портов на глобальные рынки.

Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour