Линда Томас-Гринфилд рассказала о темах, которые власти США хотят обсудить на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке.

Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН. Об этом журналистов уведомила американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По мнению дипломата, Москва на данном этапе не заинтересовала в диалоге са Вашингтоном.

Мы намерены провести встречи с украинской делегацией, однако нет никаких планов относительно встреч с представителями России. Они не продемонстрировали заинтересованности. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Линда Томас-Гринфилд добавила, что согласно ожиданиям властей США, украинский кризис не станет доминирующей темой на повестке Генеральной ассамблеи ООН. Однако игнорировать происходящие в регионе события американцы не планируют. США намерены обсуждать в ходе встреч на ГА ООН введение потолка цен на энергоносители из РФ. При этом никаких конкретных дискуссий не запланировано.

Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций