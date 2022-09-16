Эрдоган заявил о сотрудничестве с ООН по вывозу украинского зерна

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что сельскохозяйственная продукция должна достигать берегов Африки.

Турция стремится привлекать внимание к необходимости того, чтобы продовольствие с Украины доставлялось в африканские страны. Соответствующее заявление глава страны Реджеп Тайип Эрдоган сделал в ходе выступления на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Политик добавил, что Анкара активно сотрудничает с руководством ООН и заинтересованными сторонами, чтобы украинское зерно через акваторию Черного моря поступало в Африку.

Мы пытаемся уделить внимание тому, что зерно с Украины должно доехать до наших братьев и сестер в основном в Африке. Особенно до тех, кто остро в этом нуждается. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что еще 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Глава Минобороны Турции призвал Грецию к переговорам.

Фото и видео: ШОС