Глава Минобороны Турции призвал Грецию к переговорам

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию к переговорам. Об этом сообщает TRT Haber.
По словам Акара, некоторые политики в Греции нагнетают напряженность ради своих личных счетов и внутренней политики. Он считает, что таким образом эти политики ставят под угрозу благополучие и будущее своего народа. Глава ведомства отметил, что для решения проблем необходимо как можно скорее начать переговоры.
Мы полны решимости и настроены защищать и отстаивать права и интересы как свои, так и наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре.
Хулуси Акар, глава Минобороны Турции
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Видео: YouTube / T.C. Millî Savunma Bakanlığı
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