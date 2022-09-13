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Глава Минобороны Турции призвал Грецию к переговорам

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По ег словам, некоторые политики в Греции нагнетают напряженность ради своих личных счетов.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию к переговорам. Об этом сообщает TRT Haber.

По словам Акара, некоторые политики в Греции нагнетают напряженность ради своих личных счетов и внутренней политики. Он считает, что таким образом эти политики ставят под угрозу благополучие и будущее своего народа. Глава ведомства отметил, что для решения проблем необходимо как можно скорее начать переговоры.

Мы полны решимости и настроены защищать и отстаивать права и интересы как свои, так и наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре.

Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку.

Видео: YouTube / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Теги: греция, минобороны турции, переговоры, хулуси акар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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