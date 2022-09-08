Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продуктовую сделку

Он намерен обсудить этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Хорватии.

По словам турецкого лидера, он намерен обсудить этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября. Эрдоган отметил, что есть запоздания в связи с поставками российского зерна на мировые рынки.

Наше ожидание состоит в том, чтобы скорее начались поставки российского зерна на рынки, чтобы они доставлялись в нуждающиеся страны. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе.

Видео: