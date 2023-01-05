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В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде

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Погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга.

В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде. Об этом сообщил местный телеканал SABC News.

Отмечается, что в стране неожиданно выпал снег, в результате чего было парализовано движение по ряду дорог в провинции Квазулу-Натал. Погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга. Он потерял сознание в торговом центре. Подоспевшие медики пытались стабилизировать состояние пациента. Тот скончался по прибытии в больницу. Ведутся работы по расчистке трассы от снега.

Ранее мы сообщали, что в Алабаме четыре человека погибли при стрельбе у клуба.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: жертвы, переохлаждение, снегопад, юар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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