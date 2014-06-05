Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице.

В Алабаме четыре человека погибли при стрельбе у клуба. Об этом сообщил местный портал AL.

Инцидент произошел вечером 21 сентября в городе Бирмингем. Стрельба началась в развлекательном районе Файв-Пойинтс-Саут. Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Также по меньшей мере 21 человек получил ранения.

Отмечается, что выстрелы раздались, когда посетители клуба стояли в очереди. В совершении преступления подозревается группа неизвестных людей. Пока никто не задержан.

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Видео: YouTube / ABC 33/40