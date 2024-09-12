В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана

В скором времени будет решен вопрос о мере пресечения.

Уголовное дело ведут российские следователи после стрельбы, произошедшей около одного из ресторанов в Москве. Подозреваемым стал 34-летний мужчина. В его отношении ведется расследование по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о попытке покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным методом и из хулиганских побуждений. В надзорном ведомстве уточнили, что 11 сентября злоумышленник, находясь вблизи заведения общепита, расположенного на улице Веневской в столице страны, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения произвел не менее 10 выстрелов. В настоящее время личность фигуранта установлена. От действий преступника никто не пострадал. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Довести свой преступный умысел до конца не сумел, поскольку потерпевшие смогли покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте. Установлено, что конфликт начался из-за нарушения обвиняемым внутренних правил заведения. пресс-служба СК РФ

Преступления нацистов в Тульской области признали геноцидом советского народа.

Фото и видео: Следственный комитет России