Преступления нацистов в Тульской области признали геноцидом советского народа

Светлана Петренко уведомила о решении суда в регионе.

Тульская областная судебная инстанция признала геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные в Тульской области во время Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что данное решение принято на итоговом выездном заседании, организованном в Зале Славы в местном Государственном музее оружия. Постановление связано с национальными интересами страны и неопределенного круга лиц, их родственников, потомков гражданского населения, военнопленных, ставших жертвами преступных действий захватчиков и их пособников.

Признать установленные и вновь выявленные преступления <...> на оккупированной территории Тульской области в отношении не менее 15 630 советских граждан <...> геноцидом национальных, этнических и расовых групп. судья Татьяна Алексеева

Под Красноярском за организацию экстремистского сообщества задержали восьмерых человек.

Фото и видео: Следственный комитет России