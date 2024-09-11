  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Преступления нацистов в Тульской области признали геноцидом советского народа

0 0

Светлана Петренко уведомила о решении суда в регионе.

Тульская областная судебная инстанция признала геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные в Тульской области во время Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что данное решение принято на итоговом выездном заседании, организованном в Зале Славы в местном Государственном музее оружия. Постановление связано с национальными интересами страны и неопределенного круга лиц, их родственников, потомков гражданского населения, военнопленных, ставших жертвами преступных действий захватчиков и их пособников.

Признать установленные и вновь выявленные преступления <...> на оккупированной территории Тульской области в отношении не менее 15 630 советских граждан <...> геноцидом национальных, этнических и расовых групп.

судья Татьяна Алексеева

Под Красноярском за организацию экстремистского сообщества задержали восьмерых человек.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: вов, светлана петренко, следственный комитет, тульская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии