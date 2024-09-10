Под Красноярском за организацию экстремистского сообщества задержали восьмерых человек

Следователи раскрыли подробности операции в регионе.

Восемь человек в возрасте от 16 до 19 лет задержаны на территории Красноярского края по подозрению в организации экстремистского сообщества неонацистской направленности. Соответствующее заявление сделали сотрудники Следственного комитета России по региону. В отношении четверых злоумышленников подозреваются по части 1 статьи 282.1 УК РФ, а остальные - по части 2 статьи 282.1 УК РФ. Расследования ведутся по материалам специалистов из УФСБ РФ. По предварительным сведениям в текущем году два местных жителя сформировали преступное сообщество. Они планировали заниматься экстремизмом в отношении представителей социальной группы "антифашисты",а также лиц, которые не относятся к русской национальности.

В это же время двое жителей Железногорска создали аналогичное экстремистское сообщество. После чего молодые люди решили объединить свои группы и создали более крупное сообщество с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края. пресс-служба СК РФ

У задержанных проведены обыски. Оперативники изъяли различные предметы с изображением свастики, пневматическую винтовку, пневматический пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, перцовые баллончики, бейсбольную биту.

В Петербурге СИЗО "Кресты" выставят на аукцион.

Фото и видео: Следственный комитет России