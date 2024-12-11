В Ярославской области начали проверку после избиения пожилого мужчины

Личности преступников установлены полицией.

Российские правоохранительные органы по Ярославской области проверяют публикации в социальных сетях, на которых предоставлена видеозапись избиения в городе Рыбинске пожилого мужчины двумя молодыми людьми. В СМИ отмечают, что конфликт произошел из-за того, что местный житель сделал нарушителям общественного спокойствия замечание в связи со слишком громкой музыкой в автомобиле в ночное время суток.

Видеозапись с камеры видеонаблюдения появилось в группе "Подслушано в Рыбинске" во "ВКонтакте". В кадре заметно, что двое агрессивно настроенных молодых людей выходят из транспортного средства, после чего набрасываются на мужчину, который стоит спиной к камере. Молодые люди били потерпевшего по голове. От удара тот упал на землю. Затем злоумышленники кидались в противника кусками льда. Один из нападавших пинал лежащего. Автор публикации указал на то, что ролик сделан в ночь на вторник в Рыбинске.

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Фото и видео: МВД Медиа