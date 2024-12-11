Следователями Дальнего Востока расследуется дело о контрабанде рыбы за рубеж

Российские правоохранительные органы из транспортной полиции Дальнего Востока расследуют уголовное дело о контрабанде, незаконном хранении и перевозке немаркированной рыбной продукции. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что подозреваемым стал житель Сахалинской области. По данным оперативников, общая стоимость продовольственных товаров составила порядка двадцати миллионов рублей.

Обвиняемый заключил контракт с иностранной компанией на поставку рыбы в одну из азиатских стран. Приобретенная им для отправки за границу кета не имела сопроводительных документов. пресс-служба МВД РФ

Фигурант расследования оформил подложные ветеринарные свидетельства, которые содержали недостоверную информацию о производителе, дате изготовления и сроке годности товара. Фиктивная маркировка была нанесена на заранее подготовленную упаковку. В надзорном ведомстве уточнили, что первую часть груза в размере 20 тонн обвиняемый успел переместить через государственную границу РФ. При перевозке второй партии кеты весом около 18 тонн незаконная деятельность была пресечена сотрудниками Уссурийской таможни. Специалисты установили, что мужчина незаконно перевез почти четыре тонны красной икры, которая хранилась во Владивостоке. Эта продукция также имела подложные ветеринарные документы и предназначалась для дальнейшей реализации. Сейчас товар изъят. Свою вину злоумышленник признал. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Приангарье мужчина поджег неизвестный предмет в пункте Wildberries.

Фото и видео: МВД Медиа