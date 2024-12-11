В Приангарье мужчина поджег неизвестный предмет в пункте Wildberries

Игорь Кобзев раскрыл подробности произошедшего.

На территории города Черемхово в Иркутской области неизвестный мужчина принес в пункт выдачи заказов интернет-ритейлера Wildberries неизвестный предмет и поджег его. В результате пожара никто не пострадал. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал местный губернатор Игорь Кобзев. Чиновник пояснил, что взрывом повреждены в помещении остекленение и перегородки. На месте инцидента работал мэр района, а также оперативные службы. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Жильцам здания ничего не угрожает. Личность преступника устанавливается.

Сегодня вечером неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара Wildberries в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 кв.м. Игорь Кобзев, глава региона

Трех жителей Кузбасса приговорили к лишению свободы за разбой и кражу.

Фото: Telegram /#кобзевнасвязи

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