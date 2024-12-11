Трех жителей Кузбасса приговорили к лишению свободы за разбой и кражу

Суд согласился с решением присяжных заседателей.

Кемеровский областной суд приговорил трех россиян из Беловского района Кузбасса к лишению свободы на сроки от 18 лет до 21 года. Мужчины признаны виновными по статьям за кражу имущества и разбойные нападения на людей. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделали сотрудники Объединенной пресс-службы судебных инстанций в регионе. Известно, что суд одобрил решение, вынесенное присяжными заседателями. Подозреваемыми по уголовному делу стали ранее судимые жители.

На протяжении длительного периода времени, с ноября 2013 года по ноябрь 2019 года, в составе устойчивой вооруженной группы, они неоднократно на территории Кемеровской области совершали разбойные нападения на граждан и организации с целью завладения принадлежавшим им имуществом. пресс-служба судов в Кузбассе

Следствием установлено девять криминальных эпизодов проникновением в здания и жилые дома. Злоумышленники применяли насильственные действия к людям, угнали автомобиль и совершили поджог. В местной прокуратуре добавили, что во время разбойного нападения осенью 2019 года во дворе собственного дома был убит бывший глава Киселевска. Участники банды соблюдали строгую конспирацию, а также распределяли роли во время подготовки к преступлениям. Для маскировки бандиты использовали маски, перчатки, схожую одежду и обувь спортивного стиля. Позже экипировка сжигалась. С собой у злоумышленников было огнестрельное оружие, боеприпасы. Похищенные ювелирные изделия и ценные вещи злоумышленники размещали в тайнике. В 2019 году деятельность ОПГ прекратилась после смерти руководителя, которая настигла мужчину в ходе разбойного нападения и задержанием ее участников.

... С отбыванием с колонии строгого режима со штрафом в размере от 500 до 900 тыс. рублей с ограничением свободы на срок на два года. Жителю Беловского района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей с ограничением свободы сроком один год. пресс-служба СК РФ по Кузбассу

Дебошир систематически избивал мать-блокадницу в Московском районе.

Фото и видео: СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу/ТАСС