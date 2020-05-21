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В Ярославле снова заметили медведя

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Медведя заметили в пригороде Ярославля, недалеко от того района, где бегал предыдущий медведь, который напал на прохожего.

В пригороде Ярославля медведь прогуливался по дачному участку.

Местная жительница пригорода Ярославля, недалеко от того места, где медведь трехлеток напал на прохожего, опубликовала в соцсетях видео с медведем, который гулял среди бела дня по ее участку. Отмечается, что медведи в этом районе водятся давно, но ранее не отмечался их столь массовый выход к людям. Охотоводы выслеживают передвижения дикого животного.

Сегодня ранее: Медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом

Видео: ВК, Жесть Ярославля

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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