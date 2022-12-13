В Японии впервые за 29 лет запуск ракеты-носителя окончился неудачей

Старт носителя пришлось переносить.

В Японии впервые за 29 лет запуск собственной ракеты-носителя окончился неудачей. Об этом стало известно во время прямой трансляции, проводимой местным национальным агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Специалисты объяснили, что носитель H3 не смог оторваться от стартового столба. В связи с этой ситуацией процесс запуска в космическое пространство пришлось приостановить. Эксперты из Японии говорят о штатном срабатывании основного двигателя ракеты-носителя. К этому моменту ускорители даже не начали свою работу. Причина неполадки устанавливается.

Напомним, что японская ркета-носитель H3 является представителем нового поколения ракет тяжелого класса. Они используются для транспортировки в космос грузов от четырех до шести с половиной тонн. Ранее запуск данной ракеты несколько раз переносился из-за неподходящих погодных условий.

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Фото и видео: YouTube / JAXAイベントライブ配信専用チャンネル