Инфекция была выявлена еще семь лет назад.

В Японии в помете летучих мышей обнаружили вирус, схожий с новым коронавирусом. Об этом стало известно по сообщению местного общественного телевидения. В СМИ уточнили, что на 81,5% биоматериал оказался идентичен COVID-19. Однако он был найден в образцах еще семь лет назад представителями Токийского университета. Тогда вирус был признан непередающимся человеку. Это специалисты подтвердили в рамках клинических испытаний.

В СМИ отметили, что на территории Японии впервые в животных найден коронавирус с столь высоким процентом идентичности к новому COVID-19. Аналогичные случаи были зафиксированы в Китае. Ранее там ученые находили вирусу, которые идентичны новой инфекции на 95%.

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