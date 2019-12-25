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Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
Сегодня, 8:48
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lesjasap

Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов

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Ёсихидэ Суга рассказал о стабилизации отношений между США и Китаем.

Премьер-министр Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов. Об этом глава правительства сообщил во время выступления в комитете по бюджету в местном парламенте. Ёсихидэ Суга считает, что Токио сможет тесно взаимодействовать с Вашингтоном, а также рассчитывать на установление стабильных отношений с Пекином.

Пока что ситуация такова, что непонятно, кто из кандидатов победит, но японо-американский союз является для Японии стержнем ее внешней политики и обеспечения безопасности. Мы продолжим тесное взаимодействие с США, в этом нет изменений

Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Чиновник уточнил, что результаты президентских выборов должны сказаться на двусторонних отношениях США и Китая. Этот процесс послужит национальным интересам Японии, а также важен с точки зрения мировой стабильности.

Японский премьер считает предметом переговоров с РФ южную часть Курил.

Фото: Pixabay.com

Теги: ёсихидэ суга, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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