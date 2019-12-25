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Японский премьер пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году
Сегодня, 9:14
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matveyvn

Японский премьер пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году

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С конца июня в Японии количество заражающихся коронавирусом продолжает уменьшаться.

Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал обязательно провести токийскую Олимпиаду в 2021 году и Паралимпийские игры. Он считает, что большой спортивный праздник станет символом победы человечества над COVID-19.

Мы приложим все силы к безопасной организации этих состязаний.

Ёсихиде Суга, премьер-министр Японии

Он отметил, что с конца июня в Японии количество заражающихся коронавирусом продолжает уменьшаться. Однако сейчас это число заморозилось, что оставляет ситуацию нестабильной. Суга отметил, что власти сделают всё, чтобы остановить взрывной рост заражаемости.

В первой половине 2021 года премьер пообещал провести массовую вакцинацию населения. По его словам, она будет бесплатной.

Ранее мы писали о том, что в Японии заявляют о намерении властей вернуть российские острова Хабомаи и Шикотан. Песков опровергает.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, олимпиада в токио, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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