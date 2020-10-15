В Японии спустили на воду новейшую ударную подлодку

Её испытания начнутся в ближайшее время.

В Японии, в городе Кобе, спустили на воду новейшую дизель-электрическую ударную подлодку производства корпорации Mitsubishi Heavy Industries . Об этом сообщает агентство Kyodo.

Длина подводной лодки — 84 метра, а водоизмещение - около трёх тысяч тонн. Она считается одной из лучших в мире, принадлежит к классу подлодок, которые скрытны для обнаружения радарами. При этом она может оставаться в подводном положении намного дольше других подводных лодок.

Её испытания начнутся в ближайшее время. О вооружении на подлодке неизвестно. На её производство потратили 76 миллиардов иен.

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Видео: YouTube / Military Coverage