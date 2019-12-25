В Японии рассказали о переходе на стандарт сетей пятого поколения.

Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга приказал принять меры для снижения платы за мобильную связь. Об этом рассказал во время пресс-конференции в Токио по итогам правительственного заседания глава по административным делам и коммуникациям Рёта Такэда.

Снижение платы за мобильную связь уменьшит финансовое бремя японских семей, которые сейчас страдают от различных проблем, связанных с распространением коронавируса. Это будет иметь существенный эффект в интересах оживления национальной экономики Рёта Такэда, министр по административным делам и коммуникациям Японии

Чиновник объяснил, что уже ведутся соответствующие переговоры с тремя ведущими телекоммуникационными операторами мобильной связи. С весны 2020 года Япония начала процесс перехода на стандарт связи пятого поколения.

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