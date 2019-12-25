В Японии объяснили, какая угроза существует для человека в открытом космосе.

Раскрыта опасность для астронавтов в открытом космосе. Об этом рассказали японские специалисты из Национального института полярных исследований. Они опубликовали результаты собственного исследования на портале EurekAlert! Ученые объяснили, что на орбите действуют источники околоземной радиации в виде высокоэнергетических электронов. Они двигаются со скоростью, приближенной к скорости света. Это является потенциальной угрозой для пилотируемых космических миссий и при выходе экипажа в космос.

Ученые проанализированные данные, полученные датчиками с борта МКС, а также собранные спутником Arase. Они пояснили, что в формировании релятивистских электронов участвуют три процесса. Первый - электромагнитные ионно-циклотронные волны. Они распространяются в плазме магнитосферы. Еще два источника - электростатические свистящие волны и хоровые волны со свистящей модой. Последние формируются при ударе молнии. некоторые волны покидают атмосферу и распространяются только по линии магнитного поля.

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