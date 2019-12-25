Человек получит годовую норму радиации за неполных 16 дней на Луне.

Радиация на Луне не оставляет шансов человечеству на освоение естественного спутника Земли. Об этом заявили ученые, исследовавшие условия с целью определить порог выживаемости человека. Они рассказали в публикации для Science Advances о том, что уровень радиоактивного излучения на Луне больше земной в 200 раз. Такие показатели связаны с тем, что Луна не имеет магнитного поля, в отличие от нашей планеты. Спутник не может отражать космическую радиацию.

Суточная доза радиации на Луне составляет около 1,3 млрд миллизиверта (единица измерения дозы радиации, полученной от радиоактивного источника).Этот показатель в 2,6 раза больше, чем получают космонавты и астронавты на Международной космической станции. На Земле годовой нормой радиации считается 20 миллизивертов в год. При нахождении на естественном спутнике Земли человек получит годовую норму радиации за неполных 16 дней.

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