Ученые вылечат болезнь Альцгеймера космической радиацией

Для этого деятелям науки потребуется серьезное финансирование.

Ученые изучили влияние космических лучей на умственные способности человека. Исследователи пришли к выводу, что радиация способна позитивно влиять на Центрально-нервную систему человека. Сведения опубликованы в научном журнале Neuroscience.

Опыты на крысах показали, что при облучении животные сначала испытывают чувство тревожности. Известно, что на подопытных использовали комбинированное воздействие тяжелых заряженных частиц гамма-лучей. Это количество аналогично действию и дозе при 860-дневной межпланетной миссии.

После получения радиации особи лучше стали проявлять себя в экспериментах на ориентирование. Этот процесс российские исследователи связали с разницей в концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Первое вещество возбуждает рецепторы, а последнее - затормаживает. По мнению ученых, эффект может позитивно сказаться на дальнейшем лечении больных склерозом или болезнью Альцгеймера.

Снижение уровня ГАМК вызывает растормаживание ЦНС, что сопровождается усилением двигательной активности и повышением производительности обучения...В то же время изменение баланса глутамат/ГАМК является патофизиологическим звеном ряда нейродегенеративных и психиатрических заболеваний комментирует один из авторов работы

Сейчас ионизирующее излучение считается проблемой для длительных космических полетов. Землю от него оберегает плотная атмосфера и магнитосфера.

Ранее Piter.tv писал о том, что американские медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера.

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