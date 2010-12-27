Ученые вылечат болезнь Альцгеймера космической радиацией

Ученые изучили влияние космических лучей на умственные способности человека. Исследователи пришли к выводу, что радиация способна позитивно влиять на Центрально-нервную систему человека. Сведения опубликованы в научном журнале Neuroscience.
Опыты на крысах показали, что при облучении животные сначала испытывают чувство тревожности. Известно, что на подопытных использовали комбинированное воздействие тяжелых заряженных частиц гамма-лучей. Это количество аналогично действию и дозе при 860-дневной межпланетной миссии.
После получения радиации особи лучше стали проявлять себя в экспериментах на ориентирование. Этот процесс российские исследователи связали с разницей в концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Первое вещество возбуждает рецепторы, а последнее - затормаживает. По мнению ученых, эффект может позитивно сказаться на дальнейшем лечении больных склерозом или болезнью Альцгеймера.
Снижение уровня ГАМК вызывает растормаживание ЦНС, что сопровождается усилением двигательной активности и повышением производительности обучения...В то же время изменение баланса глутамат/ГАМК является патофизиологическим звеном ряда нейродегенеративных и психиатрических заболеваний
комментирует один из авторов работы
Сейчас ионизирующее излучение считается проблемой для длительных космических полетов. Землю от него оберегает плотная атмосфера и магнитосфера.
Ранее Piter.tv писал о том, что американские медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера.
Фото: Pixabay.com
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