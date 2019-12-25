В Японии объяснили механизм срабатывания ловушки растения.

Ученые установили, как именно охотится венерина мухоловка. Японские специалисты установили, что основой функционирования ловчего аппарата Dionaea muscipula является усиленная концентрация кальция в клетках растения. Хлопок ловушки производится за счет двух сигналов. Интервал между ними не превышает 30 секунд.

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Напомним, что сам ловчий аппарат формируется при помощи краевых сегментов листьев. На внутренней поверхности каждого листа появляются сенсорные волоски. Они чувствуют жертву. При этом венерина мухоловка обладает кратковременной памятью.

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Фото: NIBB

