Ящер приспособился для выживания в позднемеловом периоде.

Обнаружен беззубый вид динозавров, проливший свет на историю распространения попугаевидных видов. Об этом рассказали представители Эдинбургского университета. По словам специалистов, у данного вида древних ящеров было на каждом предплечье по одному пальцу меньше, чем у их близких родственников. Это говорит об адаптации существ, которая позволила животным распространиться о позднемеловом периоде.

Известно, что специалисты нашли несколько полных скелетов данных динозавров. находки сделаны в пустыне Гоби в Монголии. Существа получили название Оксоко аварсан. Предположительно они могли расти до двух метров в длину и имели по два функциональных пальца, беззубый клюв. Ученые связывают изменения в количестве пальцев на передних конечностях с тем, что динозавры изменили свой рацион и образ жизни.

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