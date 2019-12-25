Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 31,8 млн долларов. Результаты торгов опубликованы на сайте аукционного дома Christie"s. Специалисты отметили, что эстимейнт на данный лот составлял 6-8 млн долларов.
На Christie"s установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500
аукционный дом Christie"s
Эксперты считают, что древний хищный ящер весил около 7-8 тонн. Это вдвое больше, чем масса африканского слона. Резцы динозавра превышает 27 сантиметров в длину. Проданный скелет представляет собой один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тиранозавра. В нем насчитывается 188 костей. Фрагменты скелета нашел в 1987 году в Южной Дакоте палеонтолог Стэн Сэкрисон.
Обнаружен последний из выживших динозавров.
Фото: Pixabay.com
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