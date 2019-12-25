Ученые собрали скелет древнего ящера из 188 костей.

Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 31,8 млн долларов. Результаты торгов опубликованы на сайте аукционного дома Christie"s. Специалисты отметили, что эстимейнт на данный лот составлял 6-8 млн долларов.

На Christie"s установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500 аукционный дом Christie"s

Эксперты считают, что древний хищный ящер весил около 7-8 тонн. Это вдвое больше, чем масса африканского слона. Резцы динозавра превышает 27 сантиметров в длину. Проданный скелет представляет собой один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тиранозавра. В нем насчитывается 188 костей. Фрагменты скелета нашел в 1987 году в Южной Дакоте палеонтолог Стэн Сэкрисон.

Обнаружен последний из выживших динозавров.

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