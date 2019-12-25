Ученые подтвердили теорию о том, что существо могло жить в воде.

В Марокко обнаружили зубы доисторического речного монстра. Об этом сообщили археологи, исследовавшие пустыню Сахара. Они нашли останки спинозавра, который появлялся в "Парке юрского периода III". В апреле 2020 года ученым удалось доказать, что существо было приспособлено к жизни в воде. Тогда исследователи опирались на анатомию хвоста животного. Данную теорию также подтвердила новая находка - зубов хищника и анатомия головы, напоминающей крокодилью.

Животное, живущее большую часть своей жизни в воде, с гораздо большей вероятностью оставит свои зубы в речных отложениях, чем те динозавры, которые, возможно, только изредка приходили на реку для питья и кормления Дэвид Мартилл, автор исследования

Напомним, что Спинозавр достигал около 18 метров в длину при массе в 20 тонн. Его морда была заострена, оснащена зубами-"кинжалами". Предположительно, хищник охотился на мелководье.

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Фото: www.sciencedirect.com

