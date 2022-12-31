В Японии символом 2024 года выбрали иероглиф "золото"

Церемония проводится в стране с 1995 года.

Иероглиф "кин" ("золото") выбран символом уходящего 2024 года на территории Японии. Торжественная церемония этого события состоялась на территории буддийского храма "чистой воды", расположенного в древней столице страны Киото. Специалисты назвали причины, по которым именно "золото" победило в рамках общенационального опроса. Речь идет о победах местных спортсменов на летней Олимпиаде в Париже, а также недавнем масштабном скандале, связанном с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. Еще одной причиной для этого послужило включение золотых и серебряных рудников на острове Садо в список культурного наследия Организации Объединенных Наций в сфере образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Символ "кин" часто выбирается в те года, в которые проходят Олимпийские игры.

Напомним, что по многолетней традиции символ года в Японии начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров настоятель храма монах Сэйхан Мори. Мероприятие проводится с 1995 года. Текущая церемония стала 30-й по счету. В голосовании приняли участие более 221 тысяч человек, из них за иероглиф "золото" проголосовало 5,47 процентов.

В 2023 году символом года был признан "налог" из-за внимания общественности, которое было приковано к теме.

Япония требует от Ливана и Израиля соблюдать режим прекращения огня.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости