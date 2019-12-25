Медики провели тесты на мелких животных.

В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера. Исследователи поделились результатами своей работы на портале potokmedia.ru. Специалисты лечат болезнь путем восстановления поврежденных нейронов мозга. Терапия происходит на основе синтезированного вещества из синапсообразующих белков.

На данный момент проведены эксперименты на мелких животных, включая грызунов. Спустя несколько дней после введения лекарственного препарата мышам у животных уменьшились признаки деменции, мозжечковой атаксии и повреждений спинного мозга. Открытый медиками метод может помочь в профилактике болезни Альцгеймера. В ближайшее время он пройдет через испытания на более крупных животных, а после - на человеке.

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