Роспотребнадзор рассказал, как избежать болезни Альцгеймера

Ведомство рекомендует регулярно делать физические упражнения.

В воскресенье, 12 января, стало известно, как россиянам избежать болезни Альцгеймера. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

Ведомствао рекомендует пенсионерам регулярно делать физические упражнения. По данным специалистов, пожилым людям необходимо заниматься физкультурой не менее 150 минут в неделю. А силовые упражнения следует выполнять два раза в неделю.

Именно это может снизить риск получить деменцию и болезнь Альцгеймера.

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