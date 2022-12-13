В Японии прокомментировали размещение ядерного оружия в Белоруссии

Хирокадзу Мацуно рассказал о новом сотрудничестве между Минском и Москвой по Союзному государству.

Японское правительство считает, что перемещение российского нестратегического ядерного оружия на территорию Белоруссии только повысит градус напряженности вокруг украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Чиновник заметил, что говорит о ситуации, так как Япония остается единственной в мире страной, которая пострадала от атомных бомбардировок. В связи с этим Токио находит ядерные угрозы "совершенно недопустимыми".

Мы осуждаем решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, которое на фоне продолжающегося российского вторжения на Украину лишь повысит градус напряженности... Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что в четверг 25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, которые определили порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище, размещенном на белорусской территории.

Япония пообещала оставить в силе санкции против России и продолжить поддержку Украины.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース