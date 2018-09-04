В Японии отменили более 600 авиарейсов из-за мощнейшего тайфуна "Джерби"

Тайфун "Джеби", считают специалисты, дойдет до Сахалина: ожидаются 4-метровые волны и ветер до 38 м/с.

На Японию надвигается тайфун, который считается самым мощным за последние 25 лет. Из-за этого отменили более 600 внутренних рейсов. Об этом сообщают российские СМИ.

Специалисты сказали, что скорость ветра в эпицентре составляет 160 км/ч, порывы достигают до 215 км/ч. По прогнозам, волны смогут достигать высоты 12 метров, уровень осадков превысит 500 мм в сутки. Власти считают, что необходимо эвакуировать 300 тысяч жителей портового города Кобе. Тайфун уже настиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону Хонсю и Осаки. Между Хиросимой и Осакой не ходят поезда, в Осаке не работает посольство США.

Прьмьер Японии Синдзо Абэ отменил запланированную поездку, чтобы лично возлавить борьбу со стихией.

Тайфун "Джеби", считают специалисты, дойдет до Сахалина: ожидаются 4-метровые волны и ветер до 38 м/с.

Днем 5 сентября у юго-восточного побережья Сахалина от города Поронайска до мыса Анива ожидается опасное волнение до 4 метров, опасный подъем уровня моря. Возможно подтопление, повреждение береговых сооружений. МЧС

Спасатели рекомендуют находиться как можно дальше от моря.

Ранее в сети опубликовали видео тайфуна Cimaron, сделанное из космоса, в частности с МКС.

Видео: NHKニュース/ Twitter