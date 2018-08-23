На Японию надвигается мощный тайфун Cimaron: Отменено почти 200 авиарейсов

В сети опубликовано видео тайфуна Cimaron, сделанное из космоса, в частности с МКС.

Нынешнее лето в Японии страдает от погодных явлений. В стране стояла все лето аномальная жара, которая перемежалась сильными тайфунами с ливнями, наводнениями и оползнями.

Сейчас на Японию надвигается мощнейший тайфун Cimaron (Симарон). Основная часть урагана пройдется по острову Сикоку и части острова Хонсю. На данный момент тайфун Cimaron движется со скоростью 35 километров в час, а скорость ветра в эпицентре урагана составляет 45 м в секунду. Синоптики прогнозируют сильные ливни. Ожидается, что может выпасть от 800 до 1000 мм осадков.

В связи с приближением тайфуна, отменены авиарейсы. По разным данным от 150 до 200 рейсов различных авиакомпаний не взлетят в назначенное время. Будет приостановлено движение поездов. Отменены паромы между островами, где прогнозируется тайфун. Местные жители оповещаются, их предупреждают о возможной эвакуации из-за оползней и наводнений.

В июне из-за тайфуна "Прапирун" в западной части Японии погибло около 220 человек.

Видео: Force Thirteen