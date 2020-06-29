  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:01
113
RipeHarvest
Код вставки плеера

В Японии отказались от размещения американских комплексов противоракетной обороны

0 0

Японская сторона посчитала, что для страны важнее обезопасить жилые кварталы от возможного падения частей противоракет.

В Японии отказались от размещения американских комплексов противоракетной обороны. Власти решили отменить сделку с Пентагоном. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Отказ от американских комплексов затрагивает содержание японо-российских переговоров. Глава ведомства не исключает, что есть вероятность, что решение Японии окажет воздействие на взаимоотношения двух стран. Министр "не выражает ни оптимизма, ни пессимизма" касательно переговоров с Россией. Он подчеркнул, что переговоры российской и японской стороны затрагивают вопросы обеспечения безопасности.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Индии заблокировали TikTok и WeChat.

Видео: YouTube / CNE-CNA/C6F

Теги: армия, ракеты, сша, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии