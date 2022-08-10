Генсек кабмина объявил о новых назначениях в Токио.

В Японии объявили новый состав правительства. Информацией с местными журналистами поделился генеральный секретарь кабинета министров в Токио во время регулярной пресс-конференции. Хирокадзу Мацуно уточнил, что главой оборонного ведомства станет Ясукадзу Хамада, который ранее уже занимал данный пост в период с 2008 по 2009 года. Экс-глава военного министерства Нобуо Киси получит должность советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Также изменилось рабочее место Ясутоси Нисимура. Чиновник до настоящего момента отвечал в Японии за меры противодействия коронавирусной инфекции. В прошлом он занимал пост министра по экономическому развитию. Сейчас эксперт станет министром по экономике, торговле и промышленности, а также ответственным лицом за сотрудничество с Москвой в плане экономики. Лидер политического совета правящей Либерально-демократической партии страны Санаэ Такаити пойдет на место министра по экономической безопасности. Ее достигается Коити Хагиуде. Ранее он выступал в роли министра по экономике, торговле и промышленности.

Экс-глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно теперь будет министром по вопросам цифровизации. Должность министра внутренних дел и коммуникаций перейдет к Минору Тераде. Ранее от исполнял обязанности советника главы правительства. Должность министра здравоохранения останется за Кацунобу Като.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch