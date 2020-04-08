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В парке Академика Сахарова в Петербурге почтили память жертв Хиросимы и Нагасаки
Сегодня, 21:32
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В парке Академика Сахарова в Петербурге почтили память жертв Хиросимы и Нагасаки

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Американские военные самолеты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.

Жители Петербурга почти память жертв американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в парке имени Академика Сахарова. Цветы и детские игрушки оставили у мемориала "Колокол Нагасаки", установленные в память о трагедии в Японии 6 и 9 августа 1945 года. 

В истории это был первый случай боевого применения ядерного оружия. Тогда погибли сотни тысяч человек. Мемориал, установленный в Петербурге, является точной копией колокола "Ангел", обнаруженного жителями Нагасаки на руинах города после взрыва атомной бомбы.

 

Памятник передала Ленинграду в 1988 года в дар общественность города Нагасаки. В Смольном уточнили, что петербуржцы помнят ою американских бомбардировках. Ежегодно 9 августа у мемориала проводятся церемонии. 

"Колокол Нагасаки", известный как "Колокол Мира", также установлен в Минске и Берлине.

Фото: Смольный

Теги: мемориал колокол нагасаки, память жертв, петербург, хиросима и нагасаки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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