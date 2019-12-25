В Японии нашли заболевание, вызванное новым вирусом

Оно передается через укусы клещей.

В Японии ученые нашли заболевание, которые было ранее вызвано неизвестной инфекцией. Новый вирус, который назвали Йезо, передается через укусы клещей. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Первые случаи инфицирования неизвестным патогеном в Японии зафиксировали в 2014 году. Так, семь пациентов со схожими симптомами зафиксировали до 2020 года. Течение болезни характеризовалось лихорадкой, а в крови пациентов снижалось количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Ученым удалось провести генетический анализ патогена. В их крови нашли неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. К этому виду также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Так, в 2019 году в больницу обратились два пациента, которых после укуса клеща лихорадило. Случаи зафиксировали на острове Хоккайдо. Для определения источника вируса исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе. В результате РНК вируса были обнаружены у основных видов клещей на острове Хоккайдо.

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