Почти 890 петербуржцев обратились в больницу из-за укосов клещей на прошлой неделе

Больше всего укусов зафиксировали в Курортном районе.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 августа, в петербургские больницы после укусов клещей обратились 885 горожан, 125 из которых – дети до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Больше всего укусов зафиксировали в Курортном районе. Заболевание клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано у ребенка из Псковской области. Также врачи сообщили о 21 случае иксодового клещевого боррелиоза, в том числе – два случая среди детей. Всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса.

На наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита исследовали 1 293 клеща, положительным оказался один; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза – 1293 клеща, положительных – 292. В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привили против клещевого энцефалита 1778 человек, в том числе – 502 ребенка.

Фото: pexels