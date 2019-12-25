Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что с начала сезона в медорганизации обратились более 82,4 тысячи человек. В Роспотребнадзоре отметили традиционную тенденцию к росту числа обращений. Наибольшее количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике. В ведомстве подчеркнули. что в целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий.
Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг.
Фото: pxhere.com
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