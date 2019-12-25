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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг
Сегодня, 12:01
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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг

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Депутаты предложили ряд поправок для защиты населения от вводящих в заблуждение предложений.

Российские депутаты внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик.  Документ создавался во главе с председателем профильного комитета  нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.  В настоящее время документ опубликован в электронной базе. Изменения предлагается внести в закон "О рекламе". Политики дополнительно предлагают блокировать онлайн-ресурсы, на которых надзорные органы будут выявлять подобные предложения. Для этого требуется разработать и развить механизм такой меры реагирования на проблему.

В связи с необходимостью защиты граждан от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы... вводящей потребителей в заблуждение.

пояснительная записка

В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, законопроект, запрет, реклама, эзотерика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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