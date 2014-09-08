В Госдуму внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

На случаи добросовестной аренды инициатива не распространяется.

В Госдуму внесут законопроект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

В тексте проекта отмечается, что собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению. Авторы закона также предлагают ввести административную ответственность для собственника жилого помещения в случае, если он предоставляет помещение в аренду без заключения договора. При этом на случаи добросовестной аренды эта инициатива не распространяется.

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Фото: Piter.tv